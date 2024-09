FANTACUP, da Dybala-Soulé a Sanabria-Adams: le coppie sconsigliate

Samardzic-Brescianini (Atalanta)

Gasperini varia tanto soprattutto nella zona centrale del campo. Difficile capire chi, nelle gerarchie del tecnico, sia avanti o indietro. Con le Coppa ci sarà spazio per tutti, ma c'è abbondanza nel reparto nonostante si stia parlando di due ottimi giocatori. L'ex Udinese potrebbe giocare più avanzato così come l'ex Frosinone

McTominay-Anguissa (Napoli) In casa Napoli il centrocampo è un po' affollato perché c'è anche Gilmour. Difficile capire chi giocherà di partita in partita. Le sensazioni sono quelle che Conte possa alternare in base alle partite oppure optare per un modulo diverso con l'inserimento di McTominay più avanzato. Potrebbero giocare anche insieme, altro aspetto che accentura il fatto di non prenderli in coppia.

Bellanova-Cuadrado (Atalanta)

In questo caso la scelta potrebbe essere più semplice. L'ex Torino è il titolare indiscusso della fascia destra e non dovesse giocare non è detto che Gasperini punti su Cuadrado poiché potrebbe optare per Zappacosta come successo prima dell'arrivo di Bellanova. Coppia assolutamente sconsigliata, nonostante le Coppe non è certa la scelta del tecnico della Dea.