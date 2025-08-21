Krstovic, prendi o lasci al Fanta?

Nikola Krstovic è il sostituto di Retegui nel reparto avanzato dell' Atalanta . I bergamaschi hanno ufficializzato l'acquisto del montenegrino , in arrivo dal Lecce per 25 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Krstovic al Lecce era titolare fisso e rigorista, oltre che il giocatore di riferimento per una squadra che puntava alla salvezza. All' Atalanta invece si contenderà il posto con Scamacca , ci sono più rigoristi e in generale c'è una pressione ben diversa: l'obiettivo è lottare per l'Europa e ogni errore può risultare più decisivo. Tuttavia, proprio questo può paradossalmente giocare a favore dei fantallenatori in vista dell'asta.

Il precedente di Retegui

La squadra impegnata su più fronti, la concorrenza di Scamacca, il fattore rigori, le pressioni di una piazza che è ben più esigente rispetto a quella salentina, poiché da quasi 10 anni la Dea lotta per l'Europa. Il Krstovic che si vedrà a Bergamo potrà essere diverso da quello ammirato a Lecce, e chissà che i fantallenatori non si lascino troppo condizionare da questi fattori. Un anno fa l'Atalanta acquistava per una cifra simile Retegui, arrivato in sordina e da una stagione ancora meno proficua (7 gol nel 2023/24). Eppure a sorpresa l'italo-argentino si rivelò un acquisto super azzeccato e fu capocannoniere del campionato con 25 reti. E Krstovic ha tutte le carte in regola per sorprendere anche lui. Arrivare a quota 25 sarà difficile, ma ci sono i presupposti per migliorare il bottino dell'anno scorso (11 gol e 5 assist), poiché il 25enne aveva una media di 3,7 tiri a partita, di cui 1,1 in porta. È infatti un giocatore spesso nel vivo del gioco e abile a crearsi occasioni da gol. Gli basta migliorare la precisione sotto porta ed ecco che di conseguenza aumenterebbero i +3.

La gestione al Fanta

La concorrenza nel reparto offensivo della Dea, in particolare con Scamacca, non è necessariamente un elemento negativo. L'italiano infatti è stato fermo praticamente un anno, prima per la rottura del crociato ad agosto 2024 e poi per la lesione al retto femorale della coscia lo scorso febbraio: di conseguenza è difficile pensare che possa giocare ininterrottamente, alla luce del lungo calvario che ha affrontato. I bergamaschi si sono tutelati apposta con Krstovic, per avere due nomi di livello nel ruolo di centravanti. Il cambio in panchina, con l'addio di Gasperini e l'arrivo di Juric, può creare ulteriore scompiglio nella mente dei fantallenatori: ai nastri di partenza l'Atalanta non parte come favorita per le primissime posizioni e ciò ha delle ripercussioni anche in chiave Fanta, dove i giocatori nerazzurri rischiano di essere sottovalutati. Tema che vale ancor di più per Krstovic, che al Lecce era protagonista assoluto mentre ora rischia di vedere calare la sua reputazione. In realtà avrà dei compagni di squadra di assoluto valore, e soprattutto in caso di permanenza di Lookman, che potrebbe offrirgli diversi assist, Krstovic rimane un attaccante da secondo slot anche all'Atalanta. Si può prendere spendendo tra l'8 e il 10% del budget.