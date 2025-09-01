Nkunku, prendi o lasci al Fanta?

Il Milan ha rinforzato il proprio reparto avanzato con l'acquisto di Christopher Nkunku , acquistato a titolo definitivo dal Chelsea per 37 milioni più 5 di bonus . L'attaccante francese è un colpo importante non solo per i rossoneri, ma anche per i fantallenatori, andando ad aggiungere qualità nel parco attaccanti in vista dell'asta. Il valore del calciatore è fuori discussione, lo ha ampiamente dimostrato soprattutto in Bundesliga. Tuttavia tra la concorrenza, i dubbi sul modulo che utilizzerà Allegri , i problemi fisici e il comprensibile periodo di adattamento a un nuovo campionato, Nkunku sarà da gestire con cura in fase d'asta.

La carriera di Nkunku: numeri da bomber in ottica Fanta

Nkunku è un giocatore di grande qualità tecnica. Nasce centrocampista centrale: è lì che ha giocato sia nel PSG, dove è cresciuto, che al Lipsia, in cui si trasferì nell'estate 2019. In Germania iniziò gradualmente ad aumentare il suo raggio d'azione: prima trequartista, poi seconda punta, a volte falso 9. Nei suoi primi due anni in Bundesliga fu più uomo assist, poiché giocava sulla trequarti, ma non appena è avanzato sulla linea degli attaccanti si è trasformato in un bomber implacabile. Nella stagione 2021/22 realizzò 20 gol e 13 assist in campionato, 7 gol e un assist in Champions, 4 reti in Europa League, giocando di solito nei due davanti nel 3-4-1-2. L'anno seguente si fermò a quota 16 a causa di ricorrenti problemi fisici, che lo hanno tormentato di qui in avanti. Quando passò al Chelsea collezionò 11 presenze il primo anno, di cui appena 2 da titolare. La scorsa stagione non era un titolare dei Blues: solo 9 presenze su 27 dal primo minuto, condite da 3 gol e 2 assist. Ha giocato di più in Conference: 9 partite (7 da titolare), 5 gol e 3 assist. Dopo la vittoria del Mondiale per club, dove è quasi sempre entrato a gara in corso, ecco la chiamata del Milan, dove proverà a rilanciarsi.

La folta concorrenza in rossonero

In rossonero Nkunku avrà molta concorrenza e troverà un allenatore che avrà più soluzioni in termini di modulo. Il Milan ha infatti numerosi giocatori dal centrocampo in su e quest'aspetto è da considerare anche in chiave Fanta. In caso di 3-4-2-1, Nkunku può giocare nei due alle spalle della punta, dove però ci sono Pulisic, Leao e Loftus-Cheek, o da falso 9. Nel 4-2-3-1 o 4-3-3 potrebbe essere schierato come ala sinistra pronta ad accentrarsi, ruolo che però appartiene a Leao, attualmente infortunato. L'unico centravanti di ruolo in rosa è Gimenez, al centro di voci di mercato nel possibile scambio con Dovbyk: chiunque dei due si giocherebbe il posto con il francese, un vero e proprio jolly d'attacco. Nkunku ha dichiarato che gli piace giocare "vicino alla punta o anche da punta stessa, con libertà di attaccare, dialogare con i compagni d'attacco". Ad Allegri dunque il compito di trovargli la collocazione ideale.