Pellegrini uomo derby, cosa cambia al Fanta. E occhio all'altra sorpresa Roma

Una Lazio in difficoltà (3 sconfitte nelle prime 4 giornate), una Roma che non prende gol e si rilancia dopo il ko col Torino: questo il bilancio delle due romane dopo il derby vinto dai giallorossi. Le indicazioni arrivano anche in chiave Fanta, dove da una parte emerge l'importanza di Castellanos alla luce del gol divorato da Dia , dall'altra spicca una difesa quasi insuperabile (un solo gol subito fin qui), un Koné dominante in mezzo al campo ma soprattutto la rinascita di Lorenzo Pellegrini . Dopo un'estate travagliata tra le voci di mercato, il rapporto con i tifosi e un ruolo non di primo piano per Gasperini , il centrocampista ha deciso il derby con un gran gol che può essere la svolta per lui, per l'ambiente giallorosso e i fantallenatori che lo hanno preso in squadra.

Pellegrini scala le gerarchie

In un attimo si è ritrovato senza fascia da capitano, ai margini del progetto e scaricato dalla piazza. A un anno dalla scadenza di contratto, il futuro di Pellegrini nella Capitale sarebbe stato tutto da scrivere. Ma dopo il gol alla Lazio, il quarto in carriera, le cose potrebbero cambiare. Gasp può dare fiducia al numero 7 sulla trequarti, anche alla luce degli infortuni di Bailey e Dybala. Tutti fattori che vanno analizzati anche in ottica Fanta. Pellegrini nelle aste si prendeva a pochi crediti come scommessa da ultimi slot, a differenza degli anni precedenti. Ora il suo minutaggio può aumentare e chi lo ha in rosa rischia di aver fatto l'affare. Con la Roma impegnata anche nelle coppe europee, Gasp può alternare i suoi giocatori, per cui Pellegrini troverà parecchio spazio. Chi lo ha in squadra può scambiarlo sfruttando l'hype del giocatore, ma si può tenere nella speranza che possa avvicinarsi agli 8 gol del 2023/24 o ai 9 del 2021/22: numeri non facili da raggiungere, ma magari senza fascia da capitano e con meno pressioni riuscirà ad esprimersi al meglio.

Sorpresa Rensch

Oltre a Pellegrini, un altro giocatore della Roma risultato tra i migliori in campo è stato Devyne Rensch. Schierato titolare da esterno destro a tutto campo al posto dell'indisponibile Wesley, è stato attento e ordinato in fase difensiva e determinante in fase offensiva: suo il recupero palla su Tavares che ha dato il via alla rete che ha deciso la gara. Nel finale di primo tempo è andato anche vicino al gol con un destro di prima intenzione respinto da Provedel su cross di Angelino. Arrivato lo scorso gennaio per 5 milioni dall'Ajax, l'olandese ha collezionato 5 presenze da titolare nel girone di ritorno dell'anno scorso, realizzando un assist. Sulla carta è l'alternativa di Wesley, tant'è che al Fanta si potevano prendere in coppia, ma dopo il derby può diventare anche lui l'arma in più per la fascia destra della Roma, scalando le gerarchie di Gasperini.

