Golden Boy, il giorno dei giorni: alle 12 il verdetto

PALERMO - Il d-day è arrivato. Anzi il g-day, nel senso del giorno del Golden Boy . Oggi a mezzogiorno in punto, nella sontuosa Sala Basile del prestigioso Hotel Villa Igiea , si terrà la conferenza stampa in cui verrà annunciato il nome del Golden Boy 2022 unitamente agli altri vincitori dei riconoscimenti nelle varie categorie. Un incontro con la stampa nazionale e internazionale, nonché le autorità sportive e politiche dal capoluogo siciliano, che fungerà da volano in vista della “Golden Night”, la notte degli Oscar, in programma il prossimo 7 novembre alle OGR di Torino, dove i premiati saranno protagonisti sul palco.

Golden Boy, c'è grande equilibrio

Come dalla previsioni della settimana scorsa, quando 50 giornalisti delle più autorevoli testate europee hanno cominciato a votare scegliendo i loro 5 favoriti nella “shortlist” dei 20 candidati in lizza, sono rimasti in 4 a giocarsi il successo finale in base alle schede dei giurati finora ricevute e cioè Bellingham, Camavinga, Gavi e Musiala, in rigoroso ordine alfabetico. Un inglese, un franco-angolano, uno spagnolo e un tedesco di padre anglo-nigeriano. Partita a quattro molto equilibrata, ben diversa da quella degli ultimi anni in cui Pedri (2021), Haaland (2020), João Félix (2019), De Ligt (2018), Mbappé (2017) e Renato Sanches (2016) avevano vinto in maniera plebiscitaria, come ciclisti che scattano in fuga a 200 chilometri dal traguardo finale a vanno a vincere in “souplesse”, le braccia alzate sotto lo striscione, l’avversario più vicino a un quarto d’ora di ritardo.