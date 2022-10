Golden Boy, il primo passo verso la celebrità di un futuro campione

È arrivato quel periodo dell’anno in cui il mondo del calcio scopre chi amerà nel futuro. Oggi, a Palermo, si svelerà il vincitore del Golden Boy 2022, il premio più ambito dai giovani calciatori perché da vent’anni esatti incorona un giocatore destinato a un glorioso avvenire. È il primo passo verso la celebrità, come spiega l’albo d’oro che include gente come Messi, Fabregas, Aguero, Götze, Isco, Pogba, Mbappé, De Ligt, Joao Felix, Haaland e Pedri. La nostra giuria ci ha quasi sempre azzeccato e il nostro riconoscimento è diventato sempre più popolare, perché affidabile punto di riferimento per capire chi saranno i campioni del prossimo decennio. Il sondaggio on line che designa il Golden Boy Web ha raccolto quest’anno un milione di voti arrivati da tutto il mondo: un record che sancisce la crescita costante della partecipazione popolare. Passione e serietà, d’altronde, sono i segreti del successo del Golden Boy che si prende la responsabilità di prevedere il futuro, lo fa con una giuria di esperti autentici, senza la necessità di assecondare niente e nessuno, ma con un amore sconfinato per il calcio.