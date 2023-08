I Golden Boy di una volta: Zidane, classe e... capelli

Maldini, il millenario

Uno dei calciatori più apprezzati del secolo scorso. Un’istituzione mondiale. Figlio d’arte che ha superato per bravura il suo adorato papà, maestro e allenatore. Paolo Cesare Maldini da Milano, classe 1968, bandiera rossonera, ha vinto tutto con il Milan (5 Champions League su 8 finali disputate, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Mondiale per Club, 5 Supercoppe Uefa, 7 scudetti, 1 Coppa Italia, 5 Supercoppe di Lega) mentre in maglia azzurra (126 presenze di cui 74 da capitano) ha messo al collo due argenti: uno mondiale a Pasadena nel 1994 e uno europeo a Rotterdam nel 2000. In un quarto di secolo da difensore del Milan – è partito dalle giovanili – ha accumulato 902 presenze rossonere in tutte le competizioni. In carriera 1.041 partite includendo quelle con le Nazionali (“A”, Olimpica e Under 21). Il 20 gennaio 1985, a 16 anni e mezzo, esordì in A a Udine sostituendo l’infortunato Battistini dopo l’intervallo giocando nel suo ruolo originario di terzino destro. Due volte terzo nel Pallone d’Oro: nel 1994 (dietro Stoichkov e Baggio) poi nel 2003 (dopo Nedved e Henry).