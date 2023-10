Lunga vita al Golden Boy: a Casa Cucinelli il volto pulito del calcio

Brunello Cucinelli è uno dei più famosi stilisti al mondo. Anzi il migliore. Lo pensano anche i cinesi che il 4 dicembre gli assegneranno il loro riconoscimento più importante nel mondo della moda. E, a Parigi, l'hanno pensato anche i giurati che gli hanno attribuito il prestigioso premio internazionale “Neiman Marcus Fashion Award for Distinguished Service in the field of Fashion”, considerato un vero e proprio Oscar riservato alle figure che nel mondo hanno maggiormente influenzato la moda a partire dagli anni ’30 del secolo scorso. Fra queste: Coco Chanel, Christian Dior, Valentino, Giorgio Armani, Miuccia Prada e Karl Lagerfeld. Il 4 dicembre sarà anche il giorno in cui Tuttosport, durante il suo Gran Gala torinese, attribuirà la ventunesima edizione dell'European Golden Boy, il premio al miglior Under 21 d'Europa, dagli inizi del secolo geniale intuizione di Massimo Franchi, uno dei più apprezzati giornalisti di calcio internazionale.