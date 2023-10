Golden Boy, il volto pulito del calcio: i 25 finalisti

Si può anche parlare di calcio. Di calcio vero, fatto di progetti seri e ricordi scovati in fondo al cuore, di storie e idee, di educazione e passione, di cultura e divertimento. Il calcio sa essere una cosa meravigliosa, basta chiudersi in un teatro magnifico, a Solomeo , nel cuore dell'Umbria e tenere l'inferno fuori, per scoprirlo solo alla fine di tre ore di chiacchiere istruttive e rassicuranti. Sì, si può anche parlare di calcio e di giovani, se si prova a farlo e forse si è provato troppo poco negli ultimi anni, così il risultato è anche quello che è successo ieri a Coverciano, dove due talenti italiani sono stati inghiottiti in una storiaccia brutta di stupidità e leggerezza .

Gli ospiti del Golden Boy 2023

Contemporaneamente nel teatro Cucinelli di Solomeo, sul palco del Golden Boy, c'era una delegazione saudita che spiegava un intelligente progetto di sviluppo dei loro giovani talenti; c'era Lina Souloukou, amministratrice delegata della Roma, che parlava del peso dei giovani nei progetti del suo club e della sostenibilità del calcio italiano; c'erano l'ad dell'università Luiss Guido Carli e il rettore dell'Università di Perugia, Maurizio Oliviero, che hanno intavolato un discorso su sport, Costituzione e istruzione; c'erano Beppe Marotta, ad dell'Inter, e Brunello Cucinelli, uno dei più grandi stilisti italiani nel mondo, che chiacchieravano del ruolo del dirigente e di quello del presidente, fra aneddoti, risate e soprattutto tanta saggezza. C'erano in platea grandi ex giocatori come Peruzzi, Pessotto, Pecchia, c'era Francesco Ghirelli, presidente dell'Aquila, c'era il procuratore Federico Pastorello. Insomma, il pomeriggio ideale per qualsiasi appassionato di calcio, il rifugio perfetto per proteggersi dallo sconforto che scendeva sui tifosi italiani, travolti dalla notizia dell'irruzione delle forze dell'ordine a Coverciano, profanando un luogo sacro per il nostro pallone. E c'è pure un triste filo conduttore che unisce il Golden Boy e le vicende delle scommesse: perché i protagonisti, positivi a Solomeo, negativi a Coverciano, sono giovani talenti, ragazzi che hanno una carriera davanti a loro, illuminata dalla possibilità di enormi guadagni e già ricca di soddisfazioni, conquistate sui campi di Serie A, Champions e competizioni internazionali.

European Golden Boy 2023: svelati i 25 finalisti in corsa per l’Absolute Best