Bellingham e Sinner, il talento giovane che rende ottimisti

TORINO - Forse non sono coincidenze. Annunciare il vincitore del Golden Boy 2023 a Torino, proprio mentre un altro ragazzo d’oro, praticamente coetaneo dei candidati al nostro premio, sta facendo impazzire la città. Le storie di Jude Bellingham e di Jannik Sinner si incrociano dentro Tuttosport, golden boys che di diverso hanno lo sport, di uguale l’immenso talento e la capacità di stregare le folle con la semplicità con la quale lo applicano. È stato un pomeriggio intenso: mentre Sinner si allenava e scopriva che Medvedev è il suo avversario di oggi in semifinale, a tre chilometri di distanza, nel grattacielo di Fuksas, sede della Regione Piemonte, veniva ufficializzato il trionfo di Bellingham nel Golden Boy, il più importante riconoscimento per un calciatore under 21 che giochi in Europa. No, non sono coincidenze.