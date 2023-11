Sinner-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals

TORINO - Dopo aver chiuso al primo posto il girone verde con tre vittorie in tre incontri, Jannik Sinner sfida Daniil Medvedev in semifinale alle Nitto ATP Finals . L'altoatesino fin qui è stato perfetto battendo Tsitsipas, Djokovic e Rune. Il 22enne di San Candido sta incantando tutti con il suo tennis e Torino e l'Italia intera è ormai pazza di lui. Contro il danese aveva accusato un problemino alla schiena che, però, ha immediatamente smaltito visto il ritmo e l'intensità con cui si è allenato alla vigilia del match contro il russo. A proposito di Medvedev, il numero tre al mondo, dopo aver superato l'amico e connazionale Rublev e il tedesco Zverev per 2-0, ha perso con lo stesso risultato ieri contro lo spagnolo Alcaraz chiudendo così il gruppo rosso alle spalle proprio del numero due.

Sinner-Medvedev: diretta tv e streaming

La sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, valida per la semifinale delle Nitto ATP Finals, è in programma al Pala Alpitour di Torino non prima delle 14.30 e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go, su Rai Play e Tennis Tv.