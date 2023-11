Sinner e la rifinitura sul centrale: tutto pronto per la sfida a Medvedev

TORINO - Dopo l’allenamento di ieri sul campo accanto al centrale, dove Sinner è apparso in ottima forma, oggi il campione azzurro è tornato ad allenarsi, questa volta sul centrale del Pala Alpitour , per sistemare gli ultimi dettagli in vista del match contro Medvedev , valido per le semifinali delle Nitto ATP Finals .

Sinner è al top della forma

Così come accaduto ieri Sinner ha dato l’impressione di essere in ottime condizioni, confermando di essere al top fisicamente e mentalmente. Tantissimi i colpi provati da Jannik sotto gli occhi di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, i suoi allenatori: dritto, rovescio, volée e servizi. Sinner ha scambiato per la mezzora in cui è stato in campo con il giovane americano Nishesh Basavareddy. Così come accaduto ieri il talento di San Candido ha provato schemi e soluzioni di ogni tipo, cercando il feeling giusto a poche ore da un match fondamentale, che può valere la finale del prestigioso torneo di Torino. Sugli spalti qualche tifoso che ha osservato il riscaldamento di Sinner ammirando il talento del campione italiano. Qualche applauso ha accompagnato la rifinitura dell’azzurro, poi un tifoso ha incoraggiato il talento italiano urlando: "Dai Jannik!" e molti altri hanno immortalato la seduta con video e foto. Alle 11.16, dopo circa mezzora di allenamento, Sinner ha lasciato il campo ricevendo altri applausi e firmando autografi ai tifosi presenti sugli spalti. Ora è tutto pronto per il match contro Medvedev, una sfida che può lanciare Sinner nell’Olimpo del tennis.

Medvedev in campo subito dopo Sinner

Dopo l'allenamento di Sinner è stato il turno dell'avversario di Jannik, Daniil Medvedev che dopo il ko di ieri contro Alcaraz è tornato in campo per preparare al meglio la sfida contro l'azzurro. Il campione dell'edizione 2020 ha scambiato con il giovane talento americano Basavareddy dando l'impressione di essere al 100%. Alle 11.42 Medvedev ha concluso la sua seduta di rifinitura, ricevendo l'applauso del pubblico presente all'uscita dal centrale (e dopo aver firmato degli autografi a dei tifosi). La sconfitta contro lo spagnolo, nell'ultimo match del giorne rosso, è già alle spalle. Anche il russo è pronto per il match che può valere una stagione.