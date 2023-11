Bellingham meglio di CR7: la statistica clamorosa fa sognare i tifosi Real

Bellingham come Benzema, Mbappé e Haaland

La superstar del Real Madrid, appena ventenne (ne compirà 21 il 29 giugno 2024), ha segnato ancora una volta: colpo di testa su assist di Alaba nel 4-2 sul Napoli. Sua la rete del momentaneo 2-1. Da quando è arrivato in Spagna, Bellingham ha segnato quindici gol in sedici partite in tutte le competizioni. I quattro gol realizzati con il Real Madrid si aggiungono ai sei con il Borussia Dortmund, prima del trasferimento ai Blancos. Il suo bottino di reti realizzate in Champions League è di dieci in ventisette partite. Dieci gol in Champions League prima dei ventuno anni vuol dire anche aver eguagliato Benzema, Mbappé ed Haaland, che potrebbero essere superati in occasione di Union Berlino-Real Madrid del prossimo 12 dicembre.