“Golden Boy a Giuntoli? Straordinario, so che vuol dire vincere a Napoli”

Un premio, sia pure virtuale, va giocoforza a Massimo Mauro. Categoria “Golden Senior”, via. Un premio alla simpatia e alla competenza. Ieri l’ex giocatore di Catanzaro, Juventus, Napoli, Udinese ha partecipato (snocciolando chicche, retroscena, aneddoti e giudizi) alla conferenza stampa di presentazione del Golden Boy in qualità di vice presidente del “board of legends”. Cioè del gruppo di “leggende” del mondo del calcio che vota il giocatore dell’anno, il “Golden Player”. Lina Souloukou, la presidente, e Diana Langes Swarovski, Stephane Chapuisat, Lothar Matthäus, Hristo Stoichkov, Andryi Shevchenko, Pavel Nedved, Juan Sebastian Veron, Cesc Fabregas, Luca Toni, Rui Costa, Alessandro Costacurta. Ecco gli eletti che eleggono il miglior “over 21”. Sì, vero: una specie di “Pallone d’Oro”, che però ha la peculiarità - per l’appunto - di essere scelto per lo più da suoi (ex) colleghi. L’idea è nata niente meno che da Rummenigge. "Ma perché non fate un...". Detto fatto: Tuttosport l’ha preso in parola.