Gatti: "Bacio alla maglia? Juve mi ha stravolto la vita. Inter e Napoli..."

"Io sono sempre lo stesso, bisogna essere equilibrati, senza momenti down e altri di esaltazione, quel che conta è l'equilibrio. Questa è una maglia pesante, ha la storia più importante a livello italiano ed è tra le più importanti a livello mondiale, è un motivo in più per spingersi sempre più in alto. Non abbiamo fatto nulla, è un campionato troppo aperto, oltre all'Inter ci sono squadre fortissime, penso allo stesso Napoli, al Milan, e non si possono fare i conti ora. Restiamo aggrappati, poi vedremo a fine anno. La Champions? L’ho vissuta in parte l’anno scorso, sono le gare più belle da giocare e dove cresci di più. È il nostro obiettivo, faremo di tutto per essere in Champions". Sono le parole, pronunciate ai microfoni di Sky Sport, del difensore della Juventus Federico Gatti, match winner della sfida contro il Monza, a margine della premiazione per il Golden Boy, il riconoscimento che, ogni anno, Tuttosport assegna al miglior talento d'Europa: quest'anno, a trionfare, è stato Jude Bellingham.