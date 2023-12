Fabregas, la vecchia e la nuova carriera: riparte dalle partite a mezzanotte

TORINO - Sì, «il nostro sogno è la Serie A». Con il Golden Boy Career Award nelle mani Cesc Fabregas non si nasconde sul palco delle Ogr, premiato speciale nella grande serata di Tuttosport. La leggenda del calcio spagnolo, arrivato in Italia nel 2022 come calciatore a fine carriera e poi tecnico della Primavera e infine della prima squadra, l’allenatore scelto dal Como della nuova proprietà indonesiana e dell’azionista di prestigio Thierry Henry è il volto del disegno di grande club che sta nascendo in riva al Lago più famoso del mondo. Il desiderio di ricreare un Manchester United in salsa tricolore.