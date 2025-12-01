Golden Boy 2025, DIRETTA: l'evento in tempo reale, tutte le dichiarazioni live

TORINO - Sale l'attesa per la serata dedicata al Golden Boy 2025 . A trionfare è Désiré Doué , ventenne supertalento franco-ivoriano del Paris Saint-Germain che ha lasciato le briciole ai suoi rivali, accumulando 450 punti su un massimo di 500. Il calciatore del Psg prende l'eredità di Lamine Yamal e Jude Bellingham , ultimi due trionfatori. Doué è il 23° Golden Boy della storia. Durante la serata saranno consegnati tutti gli altri premi. L’appuntamento è a Torino, la città di Tuttosport, alle 18.30 presso il Museo Nazionale dell’Automobile. Segui l'evento in tempo reale sul nostro sito.

19:01

Miglior Executive: premiato Luis Campos

Ovviamente premiato il Ds del Psg: "Molto contento, ringrazio la mia famiglia e tutte le persone che hanno lavorato con me. Vincere questo premio in un paese calcistico come l'Italia è molto importante. Il club ha cambiato il progetto grazie alla fiducia del presidente, abbiamo trovato un allenatore incredibile e abbiamo la capacità di fare una bella squadra, un gruppo serio che rappresenta l'armonia del football. Il più difficile è continuare ma siamo pronti".

18:50

Miglior presidente: premiato Al Khelaifi

Dopo la dominante stagione passata il numero 1 del Paris Saint-Germain è stato premiato all'unanimità come "Best President": "Stagione straordinaria, la migliore di sempre ma non solo per i risultati ma per come li abbiamo raggiunto. Vogliamo continuare con lo sesso spirito collettivo, ogni singolo è importante. Abbiamo il miglior allematorea al mondo, miglior direttore sportivo, uno dei migliori giocatori al mondo"

18:43

Golden Girl Italiana: premiata Eva Schatzer

La giocatrice della Juventus non presente a Torino ma con un messaggio video: "Impressionata Messi, Bellingham, Mbappé dai quali traggo ispirazione"

18:41

Golden Boy Italiano: premiato Pio Esposito

Pio sul podio: "Ringrazio la mia famiglia per i sacrifici e le dedicato questo premio oltre a chi ha creduto in me. Tappa a cui cominciare. Io come Vieri? So chi è Bobo e sono onorato di un paragone simile, penso solo ad impegnarmi ogni giorno. La Nazionale è il sogno di ogni bambino, è incredibile, mi viene la pelle d'oca quando penso a quella maglia. Dalla B all'Inter c'era un po' di ansia, dal primo momento i miei compagni mi hanno fatto sentire a mio agio. Pressione? Fastidio no, responsabilità è giusto averle, penso a dare tutto e raccolgo i frutti del lavoro"

18:27

Golden Boy, l'albo doro

Tutti i vincitori del prestigioso riconoscimento inaugurato nel 2003:

2003 - R. Van Der Vaart

2004 - W.Rooney

2005 - L.Messi

2006 - C.Fabregas

2007 - S.Aguero

2008 - Anderson

2009 - APato

2010 - M.Balotelli

2011 - M.Goetze

2012 - Isco

2013 - P.Pogba

2014 - R.Sterling

2015 - A.Martial

2016 - Renato Sanches

2017 - K.Mbappé

2018 - M.De Ligt

2019 - Joao Felix

2020 - E.Haaland

2021 - Pedri

2022 - Gavi

2023 - J.Bellingham

2024 - L.Yamal

2025 - D.Doué

18:23

Doué: "Molto orgoglioso di questo premio"

Il grande ospite della serata nonché il Golden Boy 2025 Désiré Doué: "Molto orgoglioso di questo riconoscimento, se vado a vedere la lista leggo Mbappé, Messi, giocatori fenomenali che hanno illuminato questo palcoscenico. PìIl Psg è uno dei più grandi club al mondo, ma è un po' pretenzioso forse dire che siamo tra le più forti di sempre. La Champions? È stata una serata eccezionale, un sogno che si è avverato. È stata la notte più bella della mia carriera. Sarà per sempre nella mia mente e nel mio cuore, come di tutti i tifosi parigini".

18:17

Il direttore Vaciago a Sky Sport: "Golden Boy un trampolino. Pio ha i numeri per provarci"

Ospite ai microfoni di Sky Sport 24 il direttore di Tuttosport Guido Vaciago - presentatosi con il trofeo - ha parlato della serata: "Credo che la grandezza del Golden Boy lo faccia questa pagina che avete preparato, l'albo d'oro. Raramente la giuria ha sbagliato il colpo e più delle volte sono stati dei grandissimi giocatori e questa è la prima cosa che hanno vinto, questo è il primo trofeo, il primo passo, quel palco è un palco ma in realtà è un trampolino, perché poi da lì in poi alcuni hanno anche vinto il pallone d'oro, alcuni hanno vinto un mondiale, però effettivamente è il primo step che tutti i giocatori fanno. Quello che mi inorgoglisce quando sento un'intervista a un giocatore giovane e dice la mia ambizione è vincere il Golden Boy, beh questo è davvero una soddisfazione, sapere di essere l'ambizione di tutti gli under 21 europei"

Il doppio premio alla carriera di Liliam Thuram: "Thuram si divide in due, il campione che ha vinto tutto, è stato un difensore straordinario, è anche l'uomo dei diritti civili, l'uomo che combatte contro il razzismo in modo non banale. Quindi gli faremo dire anche qualcosa su questo aspetto della sua nuova carriera, che credo sia una carriera molto importante, forse anche più importante di quella avuta da giocatore".

Su Pio Esposito (Golden Boy Italiano): "A me piace quando premiamo un calciatore straniero, perché dà l'idea del fatto che questo è European Golden Boy. Devo dirti la verità però, stasera premiamo Esposito come Golden Boy italiano, la mia speranza è che torni l'anno prossimo per questo, per l'Absolute Best. È vero, è un giocatore italiano, ma sarebbe bello far coincidere questa volta i premi. Io credo che lui ne abbia i numeri per provarci l'anno prossimo"

17:57

Al-Khelaifi fiero: “Così al Psg costruiamo il futuro"

Il numero 1 del club campione d’Europa ha vinto il Golden Boy Best President 2025: "Diversi dagli altri e più innovativi. Vogliamo i migliori giocatori del mondo, senza doverli comprare. Superstar? No, meglio il gruppo e tanti giovani". LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

17:46

A Lilian Thuram il Golden Boy alla carriera

Il premio all’ex Juve per ciò che ha fatto in campo e fuori. Trionfatore con la Francia nel Mondiale 1998, poi con il Parma, la Vecchia Signora e il Barcellona, il difensore non ha smesso di lottare per la giustizia. LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

17:34

Si parte alle 18.30

Si avvicina sempre di più l'inizio della serata di gala del Golden Boy 2025.

17:23

Mouzakitis: "Il Golden Boy mi ha buttato giù dal letto..."

Il talento greco racconta come ha scoperto di aver trionfato nella classifica del Web: "Ero in ritiro con la Nazionale e stavo riposando, all’improvviso il telefono è impazzito! Sono il successore di Yildiz, quasi non ci credo. Il turco a 20 anni ha una qualità impressionante". LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

17:14

Golden Boy Web: il trionfo di Mouzakitis

Il 18enne centrocampista dell’Olympiakos s’è aggiudicato a suon di “click” il Golden Boy Web 2025 con quasi 473.000 suffragi nelle varie tappe mensili (pari al 39% di tutti voti) davanti al vincitore dell’anno scorso ovvero il turco-juventino Kenan Yildiz (quasi 386.000 preferenze pari al 31,8%).

17:02

Doué festeggia: "Per tutti sono diventato mr. Golden Boy"

Il campione francese del Psg gioisce per il riconoscimento di Tuttosport svelando un gustoso retroscena: "Colpa di Hakimi, ha iniziato lui a chiamarmi così. Ho vinto grazie ai miei compagni. Che orgoglio essere entrato in un elenco di cui fanno parte Messi, Aguero, Haaland e Mbappé". LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

16:59

Golden Boy 2025, plebiscito Doué! Succede a Yamal e Bellingham

Vittoria schiacciante per il talento del Psg che ha ottenuto 450 punti sui 500 disponibili: battuto Guler del Real Madrid. LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

Museo Nazionale dell’Automobile, Torino