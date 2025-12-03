Con il Golden Boy Doué balliamo sul mondo  

Gli occhi del mondo sull’ European Golden Boy . I fari accesi della stampa internazionale sul Museo dell’Auto di Torino dove lunedì sera è andata in scena la potenza di un premio che da 23 anni mette al centro il talento giovanile rivelando prima di tutti gli astri nascenti del calcio europeo, al maschile e al femminile. Su quel palco sorrisi, emozioni che hanno toccato (e anche spezzato) i cuori, ricordi e grandi sogni: dall’Absolute Best Désiré Doué a Lilian Thuram, premiato “alla carriera”, da Luis Campos ad Ali Barat fino a Pio Esposito e al più amato dai tifosi Mouzakitis e al commovente momento con Rute, la moglie di Diogo Jota : l’alba del giorno dopo è stata illuminata dai loro volti a campeggiare sulle principali testate di tutta Europa, suggello di un evento che ha saputo andare dritto, efficace, carico di storie.

Eco planetario per il Golden Boy

La stampa francese celebra il trionfo dell’asso del Paris Saint-Germain dopo il plebiscito da parte della giuria internazionale dei giornalisti: dall’Equipe a Footmercato riprendendo le parole che l’Absolute Best ha condiviso sul palco rivelandosi maturo, entusiasta, molto preparato. Ma attestati di stima – per lui e per il premio – sono arrivati anche da oltre manica, con il Daily Mail che ha scelto la foto della stretta di mano di Doué con il nostro direttore, dalla Spagna, con Mundo Deportivo, ricordando la contesa del titolo con Pau Cubarsi, difensore centrale del Barcellona, mentre Bein Sports parla di “incoronazione” per il parigino. E il celebre giornalista Fabrizio Romano ha esaltato il racconto del premio di Best President consegnato a Parigi ad Al Khelaifi prima di mettere al centro della sua narrazione l’Absolute Best. E cosa dire della stampa greca, presente numerosa a Torino e compatta nell’esaltare Mouzakitis, il giovane talento dell’Olympiakos entrato nel cuore dei tifosi che è sbarcato in Italia per ritirare il Golden Boy Web. Ma l’eco dell’European Golden Boy da un po’ di tempo rimbomba anche ben oltre i confini del Vecchio Continente come dimostrano gli articoli usciti in Vietnam (Lam Dong), Uzbekistan (Darakchi), nel continente africano, firmato Africa Soccer, e anche negli Stati Uniti, dove Sport Talk Florida ha dedicato un vero e proprio approfondimento al vincitore, ma anche al premio assegnato dai tifosi di tutto il mondo.

Premiate al Golden Boy ma "da casa"

A dare risalto a ciascuno dei premi assegnati sono stati, infine, i club di appartenenza dei singoli vincitori che prima di preparare un posto speciale nella bacheca per il nuovo trofeo hanno condiviso con entusiasmo la gioia dei propri ragazzi e delle proprie ragazze, come avvenuto in casa Arsenal dove Leah Williamson e Michelle Agyemang (attualmente in prestito al Brighton), rispettivamente Golden Player Woman e European Golden Girl, hanno posato insieme con i rispettivi premi, costrette a rinunciare alla magia del palco a causa del recupero dai rispettivi infortuni.