Mouzakitis-Esposito, in vetrina i re del Golden Boy

INVIATO A HERAKLION - In una terra dalla storia infinita, che affonda le sue profonde radici nel mito e nella tradizione, potersi immaginare un duello, anche a distanza, aiuta a dare ancora più senso a un’amichevole estiva dall’amaro sapore che solo un altro Mondiale mancato può dare. Se poi, con un pizzico di malcelato orgoglio, ci si aggiunge al duello il terreno comune del Golden Boy di Tuttosport, ecco allora che Grecia-Italia prende i colori accesi del mare del mar Egeo che si apre dalla fortezza veneziana di Heraklion, una delle tante meraviglie culturali della città più popolosa dell’isola di Creta. Da una parte il giovanissimo idolo di casa, Christos Mouzakitis; dall’altra un ragazzo che conosciamo già tutti molto bene e che rappresenta il futuro ma anche il presente dell’attacco azzurro, Pio Esposito: entrambi hanno trionfato nell’edizione dello scorso anno del Golden Boy, rispettivamente nella categoria Web (molto importante perché assegnato dal popolo online sul sito di Tuttosport) il talentino greco dell’Olympiacos, mentre in quella del Golden Boy italiano si era imposto il centravanti dell’Inter.
Sotto il segno del Golden Boy
Si ritroveranno di fronte stasera allo stadio Pankritio, appoggiato dolcemente sul mare, per un test che è una prova di maturità anche per i due Golden Boy. Ruoli e storie diverse, perché Mouzakitis è un regista con movenze e passo da trequartista, che si ispira in campo a Modric e che sogna un giorno di «vincere la Champions e giocare un Mondiale, da protagonista» aveva raccontato a Tuttosport qualche tempo fa; Pio è il bomber al quale l’Italia si aggrappa per uscire dalle sabbie mobili calcistiche nelle quali è sprofondata. Mouzakitis è reduce da una stagione da luci e ombre al Pireo, ma del resto è la normalità per un 19enne avere un po’ di alti e bassi. Tuttavia stasera il centrocampista punta a prendersi il posto in mezzo al campo della Nazionale maggiore greca: un sogno contro l’Italia che tanto ammira. E chissà se un giorno arriverà in Serie A: il suo nome è stato più volte chiacchierato in ambito Juve, ma finora si è sempre e solo trattato di rumor e nulla più. Discorso diverso per Esposito che è lontano anni luce da dinamiche di mercato: rappresenta l’oggi e il domani dell’Inter e su questo non ci sono mai stati dubbi. Pio ha deciso l’amichevole in Lussemburgo e ci riproverà stasera contro un avversario di più elevato livello, in un duello a distanza sotto il segno del Golden Boy.