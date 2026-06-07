Mouzakitis-Esposito, in vetrina i re del Golden Boy

Sotto il segno del Golden Boy

Si ritroveranno di fronte stasera allo stadio Pankritio, appoggiato dolcemente sul mare, per un test che è una prova di maturità anche per i due Golden Boy. Ruoli e storie diverse, perché Mouzakitis è un regista con movenze e passo da trequartista, che si ispira in campo a Modric e che sogna un giorno di «vincere la Champions e giocare un Mondiale, da protagonista» aveva raccontato a Tuttosport qualche tempo fa; Pio è il bomber al quale l’Italia si aggrappa per uscire dalle sabbie mobili calcistiche nelle quali è sprofondata. Mouzakitis è reduce da una stagione da luci e ombre al Pireo, ma del resto è la normalità per un 19enne avere un po’ di alti e bassi. Tuttavia stasera il centrocampista punta a prendersi il posto in mezzo al campo della Nazionale maggiore greca: un sogno contro l’Italia che tanto ammira. E chissà se un giorno arriverà in Serie A: il suo nome è stato più volte chiacchierato in ambito Juve, ma finora si è sempre e solo trattato di rumor e nulla più. Discorso diverso per Esposito che è lontano anni luce da dinamiche di mercato: rappresenta l’oggi e il domani dell’Inter e su questo non ci sono mai stati dubbi. Pio ha deciso l’amichevole in Lussemburgo e ci riproverà stasera contro un avversario di più elevato livello, in un duello a distanza sotto il segno del Golden Boy.