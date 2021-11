Italia-Svizzera 1-1: Jorginho ci ricasca, match-point fallito

ROMA - Come a Basilea è ancora Jorginho a ' tradire ' l'Italia di Mancini, che all'Olimpico di Roma fallisce il 'match-point' per la qualificazione ai Mondiali del 2022. È il regista del Chelsea (già ipnotizzato da Sommer nel match di andata ) a calciare in curva il rigore del possibile successo allo scadere sulla Svizzera , passata presto in vantaggio con l'ex udinese Widmer e poi ripresa da un ' incornata ' di Di Lorenzo alla mezz'ora. Finisce 1-1 e con le due squadre che restano così a pari punti , in attesa dell'ultima giornata che vedrà gli azzurri far visita all'Irlanda del Nord e gli elvetici ospitare la Bulgaria.

Infermerie piene per i due tecnici

Senza capitan Chiellini, Bastoni e Immobile (ai box come i romanisti Pellegrini e Zaniolo), Mancini lancia Acerbi in difesa al fianco di Bonucci (sul suo braccio la fascia) e Belotti al centro del tridente completato da Chiesa e Insigne. Nel 4-3-3 azzurro 'governato' da Jorginho sono invece Barella e Locatelli le mezzali, con Di Lorenzo ed Emerson terzini nel reparto a protezione di Donnarumma. Indisponibili invece Xhaka, Elvedi, Fassnacht, Kobel, Seferovic, Embolo e Zuber per Yakin, che opta per un 4-2-3-1 in cui capitan Shaqiri è chiamato a ispirare Okafor insieme agli altri due trequartisti Steffen e Vargas. In mediana titolare l'atalantino Freuler (in coppia con Zakaria) come davanti al portiere Sommer c'è spazio per il torinista Ricardo Rudriguez sul lato sinistro della difesa, completata dall'ex udinese Widmer e dai centrali Akanji e Schar.

Di Lorenzo risponde a Widmer

Contrariamente alle attese non è una Svizzera attendista quella di inizio match ed è anzi l'Italia che nei primi dieci minuti, pur senza rischiare, con Jorginho 'braccato' da Shaqiri fatica a uscire dalla propria metà campo e appena ci riesce si fa infilare. All'11 lancio lungo sulla sinistra per Okafor, più veloce di Acerbi che temporeggia in attesa del raddoppio di Bonucci: non basta a impedire lo scarico per WIdmer che di destro scaraventa la palla all'incrocio. Il colpo è pesante per la Nazionale, che accumula passaggi sbagliati e pressa in maniera slegata, concedendo ancora spazi e conclusioni a Okafor (15') e Shaqiri (20'). La mira dei due è per fortuna imprecisa ma serve una scossa, che sembra arrivare al 22': Emerson va via a Schar sulla sinistra e scarica per Jorginho, piattone destro smorzato da Akanji con Sommer che si supera infine sul tiro a colpo sicuro di Barella. L'episodio 'accende' gli azzurri che alzano il proprio baricentro e impegnano di nuovo il portiere ospite con un 'velonoso' destro a giro di Chiesa (24'). La Svizzera non rinuncia però a pungere e ci riprova alla mezz'ora su punizione: cross di Shaqiri per la testa di Schar che non sorprende però Donnarumma. Ben altro esito scaturisce invece dal calcio piazzato (conquistato con caparbia e tecnica da Barella) che al 35' riporta a galla l'Italia: finta e contro finta di Insigne ed Emerson, poi la 'pennellata' del napoletano nel cuore dell'area elvetica dove il suo compagno di club Di Lorenzo anticipa l'uscita di Sommer e fa 1-1. C'è però un 'silent check' del Var e l'Olimpico deve attendere muto per oltre un minuto il responso del Var (controllo su eventuali posizioni di fuorigioco) prima di sciogliersi in un urlo di gioia, con i cori che riprendono vigore e accompagnano Jorginho e compagni fino all'intervallo.