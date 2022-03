Turchia-Italia, Mancini: "Futuro? Deciderò a mente fredda"

Mancini ha messo l'Italia in cerchio durante l'allenamento pre-Turchia, un discorso a tutta la squadra per ripartire dopo la disfatta contro la Macedonia. Insieme, per ora. Sul futuro il ct ha glissato a Rai Sport: "Non è il caso di prendere certe decisioni, che è meglio affrontare a mente fredda". Tutto da scrivere e da decidere o forse i diretti interessati già sanno cosa fare, nel frattempo però c'è una sfida da onorare contro la Turchia di Calhanoglu: "Ci abbiamo messo il massimo dell'impegno, ma agli italiani le scuse le dobbiamo chiedere perché non daremo loro una gioia, come abbiamo fatto lo scorso luglio con l'Europeo. Quella di stasera è una partita difficile a livello mentale, per noi e per loro. Per noi può cominciare a valere qualcosa: dobbiamo voltare pagina, e per farlo bisogna cambiare qualcosa e pensare più a lungo termine. Guardare qualche giovane può esser utile", ha dichiarato.