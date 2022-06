Nations League, Italia-Germania: una sfida nel segno della Juve

TORINO - La classica del calcio mondiale tra Italia e Germania, in programma allo Stadio 'Dall'Ara' di Bologna sabato 4 giugno e valevole per la Nations League, è una sfida che si è spesso 'colorata' di bianconero. Se escludiamo le trionfali nottate azzurre del Mundial '82 e di Germania 2006, non sono pochi i match amichevoli disputati in Italia tra le due nazionali che hanno visto protagonisti i giocatori della Juventus. Primo tra tutti Giampiero Boniperti, numero 9 nella Juve e 7 in maglia azzurra: nell'amichevole disputata a Roma il 18 dicembre 1955, il compianto ex presidente bianconero va in gol nella vittoria azzurra per 2-1 sui tedeschi.

Gli incroci tra Italia e Germania nel segno della Juve: 1933 e 1986 Il primissimo incrocio tra le due nazionali in amichevole risale a un match disputato in quel di Bologna nel lontano 1933. L'Italia del Ct Vittorio Pozzo e dell'ex stella juventina Raimundo 'Mumo' Orsi vince 3-1 il match gettando le basi per l'apoteosi mondiale del 1934. Dopo la partita di Bologna, Italia e Germania devono attendere 53 anni prima di sfidarsi ancora: è il 1986 e lo Stadio 'Partenio' di Avellino ospita gli Azzurri che passano in vantaggio con un gol di Aldo Serena al 21' del primo tempo. La Germania Ovest però non ci sta e ribalta il match: pareggio di Matthias Herget e sorpasso firmato dal futuro interista Lothar Matthäus su calcio di rigore. Aldo Serena, andato in gol nella domenica precedente in campionato contro il Verona, si rifarà a fine stagione con lo scudetto, il 22esimo nella storia della 'Vecchia Signora'.

Baggio e Del Piero illuminano Torino e Firenze Non poteva mancare, in una carrellata storica così prestigiosa, il nome di Roberto Baggio. Il 'Divin Codino' decide la sfida giocata al 'Delle Alpi' nel marzo del 1992 con un rigore a quattro minuti dal novantesimo che trafigge l'incolpevole Bodo Illgner. Prima della partita con i tedeschi a Torino, Baggio aveva incantato lo Stadio 'Zini' di Cremona con uno slalom che valse alla Juve un'importante vittoria per 2-0 sulla Cremonese di Michelangelo Rampulla. Quattrordici anni dopo il copione non cambia: è il marzo del 2006 quando l'Italia di Marcello Lippi manda in visibilio lo Stadio 'Artemio Franchi' di Firenze: protagonista indiscusso del match è Alessandro Del Piero - in gol su rigore, in Serie A, nel turno precedente contro il Lecce - che firma uno dei quattro gol con i quali gli Azzurri piegano i tedeschi (4-1 il risultato finale). Preludio di quel che accadrà pochi mesi dopo al Mondiale tedesco: prima Fabio Grosso e poi lo stesso Alex ammutoliscono il Westfalenstadion di Dortmund contro la Germania padrona di casa. Quel che accadde pochi giorni dopo lo ricordiamo tutti: quarto mondiale in bacheca e oceanica festa in tutto lo stivale.