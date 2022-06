Italia U19, i convocati per l'Europeo: c'è Miretti

Per la Nazionale Under 19 si avvicina l'inizio dell'avventura europea. L' Italia , inserita nel gruppo A, inizierà il 18 giugno contro la Romania ; secondo incontro il 21 contro i padroni di casa della Slovacchia e, dulcis in fundo, la Francia il 24 giugno. Il gruppo B è formato da Inghilterra , Israele , Austria e Serbia : i primi due posti nei due gironi garantiranno l'accesso alle semifinali che si giocheranno martedì 28 giugno. Il tecnico Carmine Nunziata ha ufficializzato la lista dei 20 calciatori che parteciperanno alla fase finale dell'Europeo di categoria. Nella rosa non figurano Wilfried Gnonto e Giorgio Scalvini , reduci dall'impegno nella Nazionale maggiore in Nations League , poichè Zurigo e Atalanta hanno evidenziato alcune criticità rispetto alla convocazione dei calciatori per la competizione. Ci sarà, invece, Fabio Miretti , che nelle due fasi di qualificazione ha realizzato 3 reti e fornito 4 assist decisivi. Dopo aver fatto parte del gruppo della Under 21 di Nicolato , a Miretti è stata data la possibilità di aggregarsi agli Azzurrini Under 19 il 18 giugno, partita che il centrocampista della Juventus vedrà dagli spalti perché costretto a scontare una squalifica derivante dalla fase élite.

Nunziata: "Dispiaciuto per Gnonto e Scalvini"

Carmine Nunziata non nasconde le difficoltà del torneo: "Arrivati a questo livello tutte le squadre nascondono insidie: in Slovacchia troveremo le 8 migliori Nazionali europee e, a livello giovanile, non è sempre il blasone a dare forza alla squadra. Ogni partita è una storia a sé stante". Poi, una considerazione su Scalvini e Gnonto: "Sono due ragazzi che hanno iniziato la stagione con noi e hanno dato il loro contributo affinché la squadra si qualificasse a questa fase finale. Sono dispiaciuto ed è normale che ci avrebbe fatto piacere averli con noi ma sono contento per i loro progressi: considero questo un successo per il nostro gruppo che lavora in funzione delle Nazionali maggiori. Scenderemo comunque in campo per vincere: abbiamo altri giocatori di rilievo, un ottimo staff, siamo una squadra e abbiamo un gioco e valori morali importanti. Daremo il massimo per centrare i due obiettivi, la qualificazione ai Mondiali Under 20 ed andare fino in fondo in questo Europeo".