Papà Gnonto: "Zurigo? Non lo manda con l'U19 e chiede 15 milioni"

L'Italia Under 19 non ha potuto convocare il suo capitano, Gnonto, perché lo Zurigo si è opposto, scatenando la delusione dell'attaccante e del padre del ragazzo, Boris, che ha spiegato: "Non ha mandato mio figlio Willie nella Nazionale Under 19 perché si deve riposare e deve essere pronto per giocare il secondo turno di Champions con loro, a metà luglio. Willie è molto, molto dispiaciuto: ha lavorato tutto l'anno per arrivare qui ed è il capitano della Nazionale azzurra Under 19. Abbiamo provato tutti a parlare con i dirigenti del suo club ma non c'è stato niente da fare", ha detto a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.