Del Piero, 16 anni fa il gol alla Germania: "Indimenticabile"

Sono passati 16 anni da Italia-Germania 2-0, semifinale dei Mondiali in Germania del 2006 dove la Nazionale guidata da Marcello Lippi strappò il pass per la finale contro la Francia, poi vinta ai rigori. Il match contro i tedeschi, nel loro Westfalenstadion di Dortmund, rappresenta una delle pagine più iconiche della storia Azzurra. E oltre alla vittoria in sé, iconici sono diventati anche i gol e le rispettive esultanze di quel 4 luglio, segnati da Fabio Grosso al 118’ e Alessandro Del Piero al 120’.