Italia, lavoro differenziato per Immobile: è in dubbio per l'Ungheria

MILANO - Dopo la vittoria contro l' Inghilterra , gli azzurri scesi in campo ieri sera a San Siro sono stati impegnati in un lavoro di recupero in acqua questa mattina. Il resto del gruppo ha effettuato sul terreno di gioco del Meazza una sessione di allenamento a ranghi contrapposti.

Immobile ci prova

Ciro Immobile, assente ieri a causa di un problema muscolare, ha regolarmente proseguito il programma di lavoro differenziato e sarà valutato domattina prima della partenza per Budapest. In Ungheria gli azzurri, secondi con 8 punti, si giocano l'accesso alla Final Four. Per centrare l'ingresso tra le prime 4 un solo risultato a disposizione: la vittoria in casa della nazionale magiara di mister Marco Rossi, prima in classifica a quota 10.