Auguri al campione del mondo Claudio Gentile, muro della Juve

TORINO - Un campione del mondo da celebrare. La federcalcio non dimentica gli eroi sportivi azzurri e nella giornata odierna festeggia sul proprio profilo social un campione del mondo del 1982. Claudio Gentile compie 69 anni, e non è mancato l'omaggio della Figc. " Buon compleanno a Claudio Gentile che compie 69 anni. 71 presenze e 1 gol in Nazionale. Campione del mondo 1982".

Un Mondiale da protagonista

Il difensore della Juventus fu uno dei protagonisti assoluti della Coppa del Mondo in Spagna, vinta dai ragazzi di Bearzot. A Gentile venne affidato il compito di marcare Diego Armando Maradona, nel match vinto contro l'Argentina. E sempre a lui fu affidato il controllo del fuoriclasse Zico in occasione della sfida successiva contro il Brasile. Oltre ai suoi meriti come difensore, è doveroso ricordare l'assist per Paolo Rossi che sbloccò il risultato nella finalissima di Madrid contro la Germania Ovest.

Un campione a tinte bianconere

Il difensore, dopo aver esordito nel Varese, ha speso gran parte della propria carriera con la maglia della Juventus. Nato il 27 settembre 1953 a Tripoli, in Libia, da famiglia italiana, Gentile è stato una delle colonne della difesa bianconera tra gli anni Settanta e Ottanta. Con la maglia della Juve ha vinto sei scudetti, due Coppe Italia, una Coppa delle Coppe e una Coppa Uefa. Al termine della propria avventura da giocatore, ha intrapreso la carriera da allenatore vincendo - nel 2004 - un Europeo alla guida della Nazionale Under 21.