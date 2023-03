Italia, nessun giocatore Juve tra campo e panchina: da quanto non accadeva

NAPOLI - Le rinunce a Chiesa , Locatelli , Kean , De Sciglio , Gatti , Rugani , Perin , Fagioli e Miretti e l'indisponibilità di Leonardo Bonucci , regolarmente convocato dal ct Roberto Mancini, suonano come una sentenza: per la prima volta dopo 29 anni, la Nazionale italiana , impegnata stasera alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli contro l'Inghilterra nel primo turno del girone di qualificazione ai prossimi Europei del 2024, non avrà nessun calciatore della Juventus tra campo e panchina .

Nel 1994 l'ultima Italia... non ItalJuve

29 anni fa, si diceva, l'ultima Italia... non ItalJuve, una squadra che, col proprio blocco, ha marcato a fuoco tutti i più grandi successi, dai Mondiali del 1934, 1938, 1982 e 2006 agli Europei del 1968 e del 2021, passando per le Olimpiadi del 1936: era il 1994, il commissario tecnico era Arrigo Sacchi, e la Nazionale vice-campione del mondo in carica battè 2-0 l'Estonia in trasferta con gol di Panucci e dell'ex bianconero Casiraghi, anche in quel caso in una partita valida per le qualificazioni ai campionati continentali.