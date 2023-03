Italia-Belgio U19, conferenza Bollini: "Hasa out, avremo assenze pesanti"

L'Italia U19 si gioca tutto nella partita contro la Slovenia . Gli azzurrini, allenati dal Ct Bollini , dovranno necessariamente arrivare al primo posto per centrare la qualificazione ai prossimi Europei. Dopo la vittoria contro la Germania all'esordio e il pari con la Slovenia , il prossimo avversario è il Belgio dello juventino Mbangula . Una vittoria oppure un pari, se la Slovenia non dovesse vincere con più di due gol di scarto contro i tedeschi, per avere la certezza della prima posizione. Alla vigilia della sfida hanno parlato il Ct Bollini e il capitano Faticanti .

Italia-Belgio U19, le parole di Bollini

Bollini, Ct dell'Italia, ha parlato alla vigilia della partita contro il Belgio: "I ragazzi hanno attinto le forze dalla solidità del gruppo, dal senso del gioco e dalla adattabilità. A livello emotivo, sono sempre stati bravi in passato a gestire e a superare delle fasi anche molto complicate. Domani non si può pensare ad altro che a fare noi la partita. Ma sono dispiaciuto perché già nella gara contro la Slovenia abbiamo dovuto rinunciare alla linea offensiva, domani, che abbiamo di fronte una squadra molto offensiva, con due esterni che giocano nella prima Serie belga, saremo costretti a rinunciare ai nostri due terzini, Kayode e Regonesi. Dovremo essere molto concentrati e sereni”.

Italia-Belgio U19, le parole di Faticanti

Giacomo Faticanti, centrocampista e capitano azzurro, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Belgio: "Sarà una battaglia: vogliamo vincere entrambi e per loro i tre punti sonno essenziali per superare il turno. La squadra belga è molto dotata sia dal punto di vista sia fisico che tecnico. Dovremo imporre il nostro gioco, senza timori e calcoli. Abbiamo tutti i mezzi per farlo. Dobbiamo essere tranquilli e certi delle nostre capacità, come abbiamo fatto finora. Vogliamo tutti questo Europeo".