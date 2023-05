Italia Under 17, Corradi convoca quattro giovani della Juve

Bernardo Corradi ha reso noti i pre-convocati dalla Nazionale Under 17 in vista della fase finale dell'Europeo di categoria . Nell'elenco figurano quattro calciatori della Juve : Bassino , che ha già esordito con la Primavera bianconera , Pagnucco , Ventre e Capistro . Domenica alle 14 la lista ufficiale, poi la partenza alla volta dell' Ungheria .

Italia, conto alla rovescia per l'Europeo Under 17

Come ricordato dal sito ufficiale della FIGC, a poco meno di due settimane di distanza dal raduno di Novarello, la Nazionale Under 17 torna, dunque, a ritrovarsi in vista della fase finale dell'Europeo, che si svolgerà da mercoledì 17 maggio a venerdì 2 giugno in Ungheria.

Sono 27 i convocati del commissario tecnico Bernardo Corradi che, da martedì 9 a domenica 14 maggio, svolgeranno un periodo di preparazione presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Gli Azzurrini si raduneranno nel pomeriggio di martedì 9 maggio e, domenica 14 alle 11:30, affronteranno in amichevole i pari categoria del Parma.