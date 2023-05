Ambrosino: il Cittadella, il Napoli e il gol con l'Italia al Mondiale U20

E proprio l'attaccante in forza al Cittadella , dopo il gol e il successo sulla Repubblica Dominicana, ha parlato ai canali ufficiali della FIFA: "Con la Nigeria non avevamo fatto una grande partita, ma ci siamo rifatti con un'ottima prestazione. Sono orgoglio di ciò che sto facendo, ringrazio la mia famiglia per tutti i sacrifici che ha fatto per me, che mi aiuta nei momenti più difficili. Il passaggio dalla Primavera alla Serie B mi ha aiutato molto: è un cambio abissale, l'ho avvertito e ora mi sto abituando al salto ".

Alla scoperta di Ambrosino

Ambrosino nasce a Procida, dove muove anche i primi passi nel mondo del calcio. Nel 2013 embra ad un passo al Torino, ma all'ultimo salta il trasferimento, ed è lì che ad approfittarne è il Napoli. I viaggi con il papà tutti i giorni da Procida verso Napoli, i rientri in tarda serata, le mancate convocazioni fino all'Under 15. La svolta avviene con l'approdo in Primavera, quando con mister Cascione trova la titolarità, grazie anche ad un importante sviluppo fisico (oggi vanta un fisico slanciato e con 187 cm di altezza). Scelta azzeccata, perché risulta decisivo nella promozione dalla Primavera 2 alla Primavera 1 con 7 gol e 4 assist in 17 apparizioni. Un miglioramento costante, il debutto al Maradona nel 2021 nell'amichevole contro il Benevento, la crescita che si è ulteriormente concretizzata con il passaggio in prestito, lo scorso gennaio, dall'Under 19 azzurra al Cittadella, e con 2 gol in 19 presenze in Serie B. Ora il Mondiale U20 da protagonista, e un futuro ancora tutto da scrivere con l'azzurro addosso: quello dell'Italia e quello del Napoli.