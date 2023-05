Italia, i convocati di Mancini per le finali di Nations League

L'Italia, per la seconda volta nella sua storia, disputerà le finali di Nations League. Sulla strada degli azzurri ci sarà la Spagna: appuntamento il 15 giugno a Enschede, mentre i Paesi Bassi, padroni di casa, affronteranno la Croazia. La preparazione per l'Italia inizierà fin da domenica: al termine dell'ultima gara di Serie A, scatterà il raduno a Roma. Sono 26 i convocati da Roberto Mancini, con il commissario tecnico che, recentemente, non ha lesinato critiche per l'organizzazione del calendario.