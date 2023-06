Italia, i premi del Mondiale U20: ci sono anche Casadei e Desplanches

L'Italia U20 si è fermata a pochi minuti dal sogno: gli azzurrini hanno perso la finale del Mondiale 20 contro l'Uruguay per un gol di Rodriguez all'86'. Il percorso dei ragazzi di Nunziata però ha tracciato la strada per il futuro, con diversi giovani che si sono messi in mostra durante la manifestazione in Argentina. Su tutti Casadei, capocannoniere del torneo, e Desplanches, autore di belle parate.