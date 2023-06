Italia, Mancini: "Chiesa ci è mancato. Ecco come stanno gli interisti..."

"Con la Spagna sono sempre partite abbastanza difficili, è una squadra di qualità piena di grandi giocatori. Ne hanno tanti e cambiano tranquillamente tenendo sempre lo stesso sistema e la stessa qualità di gioco. E' la seconda volta che arriviamo alla fase finale di Nations League, non è così semplice. Siamo arrivati con una squadra di ragazzi giovani in un gruppo molto difficile con Germania, Inghilterra e Ungheria. Noi stiamo già rinnovando, abbiamo giocato tutte le qualificazioni della Nations con tanti giocatori nuovi e giovani, sicuramente stiamo cambiando, dobbiamo arrivare agli Europei avendo cambiato un po' di cose. Come stanno gli interisti? Abbastanza bene, fisicamente vedremo ancora domattina, psicologicamente hanno recuperato abbastanza bene". Lo ha detto il ct dell'Italia Roberto Mancini ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della semifinale di Nations League contro la Spagna .

Le parole di Mancini in conferenza stampa

Poi, in conferenza stampa, il ct dell'Italia ha dichiarato: "La Spagna ha dominato a lungo e magari di recente stanno cambiando qualcosa, specie col nuovo ct. Ma per qualità e quantità di giocatori che hanno sono sempre un avversario difficile. Vedremo domani se saremo bravi a vincere questa partita. Anche noi stiamo rinnovando qualcosa, abbiamo già giocato le qualificazioni agli Europei con giocatori nuovi, giovani". Mancini ha anche detto di aspettarsi molto da Ciro Immobile, che "insieme a Chiesa ci è mancato a lungo" per gli infortuni. "Ora stanno bene e saranno importanti per noi. Penso che viste le due partite in tre giorni giocheranno tutti e due", ha spiegato. Ancora su Immobile e su Retegui: "E' un ragazzo molto importante per noi, sia come calciatore che come uomo. Ballottaggio con Retegui? Vedremo, ci sono due partite in tre giorni, giocheranno tutti e due".