Italia U19 e l'Europeo, Bollini: "Malta ha un vantaggio"

Giornata di vigilia per l' Italia U19 . Calendario, date, orari e avversari: già tutto definito per gli azzurrini . La squadra del commissario tecnico Alberto Bollini , dopo aver superato una complicatissima fase élite con un girone che vedeva Germania, Slovenia e Belgio, esordirà domani contro i padroni di casa di Malta . Il ct dovrà fare a meno di Giacomo Faticanti e Fabio Chiariodia : entrambi, infatti, dovranno scontare un turno di squalifica.

Europeo U19, Bollini presenta Malta-Italia

Alla vigilia del primo match della competizione, queste le dichiarazioni dell'allenatore azzurro Bollini: "Malta non è più da considerare tra le cenerentole del calcio perché ha alzato di molto la professionalità dello staff: c’è un team italiano che ha il coordinamento da diversi anni delle Nazionali giovanili. Hanno fatto uno scouting importante anche se è chiaro che il loro reclutamento è diverso da quello delle big europee ma hanno un grandissimo vantaggio rispetto a noi e alle altre squadre: loro allenano la Nazionale come un club. Hanno i giocatori a disposizione mediamente tre volte a settimana e così facendo sono diventati una squadra molto organizzata".

Capitano degli azzurrini per l'occasione, vista l'assenza di Faticanti, sarà Filippo Missori, che ha così presentato la sfida di domani: "Sarà un partita complicata perchè è la prima partita di questo Europeo e giocheremo contro i padroni di casa. Noi cercheremo di dare tutto quello che abbiamo per partire subito al meglio".