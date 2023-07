Europei U19: calendario, date e orari Italia. Si parte con Malta

In campo lunedì 3 luglio alle ore 21 a Ta' Qali, in un girone che comprende anche Portogallo e Polonia. L'Europeo U19 si concentra in appena 13 giorni visto la presenza di due raggruppamenti con otto nazionali partecipanti. Il format è semplice con le prime due di ogni gruppo a qualificarsi alla semfinale, mentre la finalissima è il 16 luglio.

Europei U19, Italia, calendario e date

L'Italia di Bollini farà il suo esordio il 3 luglio contro Malta poi giocherà ancora il 6 e il 9 contro Portogallo e Polonia entrambe alle ore 18. Un girone non semplcissimo per gli azzurri dove sarà fondamentale partire bene nella competizione per non precludersi il cammino o renderlo difficoltoso, come successo all'Under 21 poi eliminata con la sconfitta contro la Norvegia. Il Ct potrà contare su un gruppo amalgamato e affiatato con diversi giocatori interessanti tra i convocati, oltre ai tre della Juve chiamati (Dellavalle, Hasa e N. Turco). C'è la stellina Ndour, il classe 2005 Chiarodia e i quattro reduci dalla spedizione del Mondiale U20: Faticanti, Pisilli, Lipani ed Esposito. Insomma c'è tutto per poter fare bene e provare a giocarsi le proprie carte fino alla finale del 16 luglio. Nel gruppo B, invece, si giocheranno la qualificazione Norvegia, Grecia, Islanda e Spagna. Di seguito il calendario del girone dell'Italia con date e orari delle partite fino all'ultimo atto.