Chiarodia, il tedesco dal cuore azzurro: "Ho scelto l'Italia e ho un sogno"

Leggi sulla carta d’identità: Fabio Chiarodia , nato il 5 giugno 2005. Nazionalità italiana . Anche se il luogo di nascita, Oldenburg, farebbe pensare a un posto diverso. In effetti, la città si trova in Bassa Sassonia, ovvero in Germania. I genitori di Fabio, originari di Cinto Caomaggiore, vicino a Venezia si sono trasferiti lì negli anni ’90 per aprire una gelateria. Così, quando il bambino Fabio ha iniziato a tirare i primi calci al pallone, lo ha fatto nel calcio tedesco . Chiarodia (che parla perfettamente italiano, nel caso qualcuno se lo chiedesse) si è formato nel settore giovanile del Werder Brema. A ottobre 2022 il difensore centrale ha pure esordito in prima squadra nella Coppa di Germania. Pochi giorni dopo ha assaggiato per la prima volta la Bundesliga. Ma, anche se il ragazzo poteva rappresentare la Germania a livello di Nazionale, ha scelto da tempo l’azzurro e in questo momento è impegnato con l’Under 19 di Bollini nell’Europeo che si sta svolgendo a Malta. Contro la Polonia è stato schierato dall'inizio.

«Per me indossare questa maglia è sempre un grande onore e una grande emozione, mi vengono i brividi, sento proprio di scendere in campo per rappresentare l’intero Paese. Io da piccolo, quando vedevo le partite tra Italia e Germania ho sempre tifato per l’Italia, in casa ci mettevamo tutti la maglia azzurra da veri tifosi», ha raccontato il giocatore alla vigilia della sfida con la Spagna. «È stato bello rimettersi la maglia azzurra dal primo minuto, soprattutto in una partita così importante come quella con la Polonia, grazie alla quale ci siamo qualificati alle semifinali. Ora ci aspetta la Spagna che è una squadra forte, ma del resto siamo in semifinale. Poi loro si sa, fanno possesso palla, il tiki taka. Giocano quasi tutti nel Barcellona o nel Real Madrid, quindi si conoscono bene. L’obiettivo per me tanto è sempre quello: io non voglio prendere gol».

Intanto Fabio a livello di club ha cambiato maglia da poco. Dopo essere stato nel mirino di molti club, anche di Serie A, ha lasciato il Werder Brema ma continuerà a formarsi come calciatore in Bundesliga. Il 28 giugno infatti il Borussia Mönchengladbach ha annunciato di aver messo sotto contratto Chiarodia fino al 30 giugno 2027. «Sono entusiasta, non vedo l’ora quando sarà finito l’Europeo di conoscere i miei nuovi compagni, il Borussia è un grande club e spero di vivere una bella stagione - racconta Chiarodia -. Direi che la differenza più grande tra calcio italiano e tedesco è che in Italia si allena molto di più la tattica». Il sogno del ragazzo è quello di riuscire a crescere e magari un giorno sollevare la Coppa del Mondo in azzurro. «Penso sia così per ogni bambino». Intanto c’è una semifinale contro la Spagna da provare a vincere e, perché no, un Europeo Under 19. «Siamo già in semifinale, quindi mancano due partite. Servono due vittorie, se tutto va bene lo possiamo vincere», scherza il difensore. Dopodiché la prossima estate, visto che Fabio vive in Germania, ci sarebbe anche la Nazionale maggiore che passa in zona. Lui ride: «Se Mancini mi convoca sono subito lì».

