Pafundi fa già la storia dell’Italia: la maglia al Museo di Coverciano

Simone Pafundi non smette di far parlare di sè. Negli ultimi anni sta vivendo un exploit importante derivato dalla sua crescita calcistica e dalle sue doti tecniche. Piccolino fisicamente, ma con un talento naturale in cui l'Udinese vuole puntare per il futuro e non solo i bianconeri.

Nelle ultime stagioni, infatti, anche l'Italia si è accorta del classe 2006: dovrebbe giocare con l'U17, ma ha già esordito con i friulani in Serie A e con la Nazionale maggiore agli ordini di Mancini. Sedici anni, otto mesi e due giorni quando, contro l'Albania, il Ct gli ha concesso la gioia della prima volta con i colori azzurri. Una data, quella del 16 novembre 2022, che Pafundi difficilmente scorderà e da oggi avrà un motivo in più per ricordarla. La maglia numero 25 indossata dal fantasista arrichisce il Museo del Calcio a Coverciano.

Pafundi, l'Italia e la A con l'Udinese

Uno dei più giovani esordienti nella storia della Nazionale, il più giovane se si considera dal 1911 al 2023 mentre ha superato in classifica giocatori come Donnarumma, Bergomi, Scalvini e Santon. "Prima Pafundi e poi tutti gli altri" è stata la provocazione del Ct Mancini dopo averlo richiamato anche per i successivi raduni e per le partite dell'Italia. Una frase a sottolineare con fermezza le qualità del ragazzo che le ha dimostrate nel Mondiale U20 in Argentina.

Lui, assieme ai suoi compagni, sono riusciti ad arrivare dove nessuno era mai arrivato ovvero fino alla finalissima poi persa contro l'Uruguay. Una sua perla su punzione ha permesso agli azzurrini di raggiungere storicamente l'atto conclusivo della rassegna iridata. Una rete di rara bellezza che spera di replicare e far vedere anche in maglia Udinese, visto che è stato confermato per la prossima stagione. Il classe 2006 ha bisogno di giocare e trovare spazio per continuare a crescere e dimostrare il suo valore.