Buffon erede di Vialli: Italia, ufficiale nuovo capo delegazione

Il post social di Buffon

Ad ufficializzare il suo nuovo ruolo ci ha pensato direttamente l'ex portiere della della Juventus, del Psg e del Parma con un post sui social: "Torno in Nazionale perché quel bambino che trent’anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani". Il campione del Mondo lavorerà quindi a stretto contatto con Mancini e lo staff per cercare di far sognare nuovamente i tifosi italiani, come le notti magiche del 2006. Buffon non ha perso tempo per rimettersi in gioco, ma questa volta i miracoli non dovrà farli dal campo e una figura carismatica come la sua potrà fare la differenza nello spogliatoio.