Italia, senza riforme il ct non basta

Sì, d’accordo, il nuovo ct. Ma poi restiamo sempre lì: con sempre meno italiani convocabili per la Nazionale. Da anni sosteniamo come l’unica soluzione immediata e efficace sia lo ius soli che permetta di convocare subito i figli degli immigrati in relazione a una drammatica crisi della natività del nostro Paese, e i tentativi di riforma che la trascurano (per questioni politiche, ovvio) non fanno altro che confermare questo assunto. Il dato più clamoroso è legato alla “riforma Tavecchio” relativa all’inserimento obbligatorio in rosa dei giocatori “formati” in Italia e nel club.