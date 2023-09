Spalletti, un’Italia senza leader: a trainarla sarà il gruppo

TORINO - Giacomo Raspadori fu inserito nella lista dei 26 convocati per l’Europeo sebbene non avesse ancora iscritto a ruolo nessuna presenza con la Nazionale maggiore nella quale era stato convocato per la prima volta il 28 maggio 2021, quindi poche settimane prima di comunicare l’elenco definitivo, nel solco delle intuizioni di un Roberto Mancini in quel periodo particolarmente ispirato.

Raspadori fu preferito a Moise Kean in omaggio a una maggiore sintonia con il gruppo e, a posteriori, è risultato poi evidente come anche quel dettaglio abbia aiutato a cementare il gruppo. Del quale, però, facevano parte giocatori di carisma e di esperienza come Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Jorginho, Marco Verratti, Lorenzo Insigne e pure Emerson Palmieri che, insieme a Jorginho, era fresco vincitore della Champions League con il Chelsea. Tutta gente, come vedete, che non è più “nel giro” e dunque risulta subito evidente come il rilancio azzurro passi anche e soprattutto di lì: dalla ricostituzione di un gruppo coeso e felice come quello che costruì la magnifica impresa di Wembley.

Dal crollo di Palermo al futuro con Spalletti

Lo sa benissimo lo stesso Spalletti che fin dal primo giorno di raduno ha insistito sui concetti di appartenenza, gioia e responsabilità nei confronti dell’azzurro. Così come tutti i veterani sono concordi nel sostenere come sia proprio quello spirito, soprattutto in assenza di fuoriclasse in squadra, che ti aiuta a uscire dai guai e ad andare oltre i tuoi limiti. E dopo un paio d’anni un po’ così in cui lo scintillio del gruppo si era per lo meno offuscato, in cui le porte di Coverciano

erano diventate girevoli, in cui ci fu il tonfo di Palermo contro la Macedonia con inevitabili ripercussioni sul morale... Ecco: dopo un paio d’anni un po’ così la priorità è quella di cementare un gruppo che si è ringiovanito con gente che deve crescere in fretta per caricarsi sulle spalle la responsabilità azzurra. Raspadori, così, rappresenta il paradigma di questo percorso in cui ha conosciuto in rapida successione l’apice e lo sprofondo: esordì proprio durante l’Europeo (nella gara contro il Galles a “gironcino” già vinto) e fu gettato nella mischia nella notte di Palermo quando il Mondiale scivolò via come sabbia tra le dita.