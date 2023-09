Diretta Italia-Macedonia ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Italia ha giocato solo due partite (causa Final Four di Nations League) raccogliendo solo 3 punti in un girone che vede prima l'Inghilterra prima imbattuta (12 punti in 4 partite) seguita dall'Ucraina (6 punti in tre partite) e poi gli Azzurri a pari punti proprio con la Macedonia del Nord, quindi vincere è l'obiettivo di stasera per l'ex allenatore del Napoli che dovrà fare a meno dell'attaccante della Juventus Federico Chiesa. Malgrado l'assenza del bianconero il Ct ha fiducia nel gruppo indicando il fattore chiave per il match di stasera: "Sopra ogni altra cosa conta l'atteggiamento, non dobbiamo mai sentirci vittime, ma andare sempre alla ricerca di quello di cui abbiamo parlato per tutta la settimana. La speranza è sempre che il risultato sia una conseguenza di questo atteggiamento. Abbiamo calciatori forti, tutto ciò che serve per fare un buon calcio. Ci saranno anche momenti in cui dovremo difenderci, ma il nostro obiettivo è sempre quello di far innamorare i tifosi della Nazionale".

Infine non sarà solo la prima volta di Spalletti Ct ma anche la prima volta di Ciro Immobile capitano della Nazionale

Dove vedere Macedonia del Nord-Italia streaming e diretta tv

Macedonia del Nord-Italia, gara valida per la 5ª giornata del girone C di qualificazione agli Europei 2024 è in programma alle ore 20:45 alla National Arena Toshe Proeski di Skopje, sarà visibile in diretta in chiaro su Rai1 e gratuitamente sull'app RaiPlay.

Le probabili formazioni di Macedonia del Nord-Italia

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3) - Dimitrievski; Ashkovski, Musliu, Zajkov, Alioski; Bardhi, Ademi, Elmas; Trakovski, Nestorovski, Miovski. Allenatore: Milevski.

A disposizione: Shishkovski, Aleksovski, Serafimov, Manev, Atanasov, Iljazovski, Velkovski, Da. Babunski, Doriev, Alimi, Ristovski, Do.Babunski.

Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Spalletti

A disposizione: Meret, Vicario, Darmian, Spinazzola, Casale, Romagnoli, Frattesi, Locatelli, Pessina, Zaniolo, Raspadori, Retegui.

Indisponibili: Pellegrini, Chiesa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Di Lorenzo.

Arbitro: Letexier (Francia)

Assistenti: Zakrani e Rahmouni (Francia)

IV uomo: Dechepy (Francia)

Var: Brisard (Francia)

Avar: Wattellir (Francia)