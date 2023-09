Diretta Italia-Ucraina ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Dopo il pareggio in casa della Macedonia del Nord per 1-1 , dove non è bastato Immobile per regalare a Spalletti la vittoria al suo esordio sulla panchina della Nazionale, l' Italia scende in campo a San Siro contro l' Ucraina .

Gli azzurri sono costretti a vincere per agganciare i rivali al secondo posto in classifica nel girone C: un altro passo falso della nostra nazionale comprometterebbe seriamente la qualificazione ai prossimi Europei di scena in Germania. In classifica l'Italia è al terzo posto, in compagnia della Macedonia, a quota 4 punti in tre gare: oltre al pari di sabato scorso, gli azzurri hanno raccolto una sola vittoria contro Malta (2-0) dopo la sconfitta interna contro l'Inghilterra. Ieri, in conferenza stampa, Spalletti ha dichiarato: "Una situazione come la nostra è facile da gestire, perché dobbiamo battere chiunque ci si presenti davanti. L'obiettivo è vincere e giocare un buon calcio, riportare il piacere nell'azzurro. Nessuno di noi è totalmente soddisfatto della gara di Skojpe, nello spogliatoio era palese il dispiacere per quella partita. Sicuramente lì il campo ci ha penalizzato: per chi vuol giocare a calcio era complicato, mentre facilitiva chi voleva difendersi. Cosa chiedo a San Siro? Noi dobbiamo saper reagire su qualsiasi campo. Non chiedo nulla, siamo noi a doverci meritare il loro comportamento".

Dove vedere Italia-Ucraina streaming e diretta tv

Italia-Ucraina, gara valida per la qualificazione agli Europei 2024 è in programma alle ore 20:45 allo Stadio Meazza di Milano, sarà visibile in diretta in chiaro su Rai1 e gratuitamente sull'app RaiPlay. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Italia-Ucraina

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Biraghi; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Immobile, Raspadori. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Vicario, Meret, Darmian, Casale, Dimarco, Romagnoli, Cristante, Retegui, Gnonto, Zaccagni. Indisponibili: Chiesa, Mancini, Pellegrini, Politano. Squalificati: -.

UCRAINA (4-4-1-1): Buschan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Tsygankov, Stepanenko, Zinchenko, Mudryk; Yarmolenko; Yaremchuk. Allenatore: Rebrov. A disposizione: Trubin, Lurin, Mykahaylichenko, Kryvstov, Sydorchuck, Sudakov, Dovbyk, Buyalskiy, Vanaf, Popov, Nazaryna, Karavaev. Indisponibili: Malinovskyi. Squalificati: -.

Arbitro: Hernadez (Spa)

Assistenti: Naranjo-Sanchez Rojo (Spa)

IV uomo: Muniz Ruiz (Spa)

Var: Del Cerro Grande (Spa)

Avar: Cuadra (Spa)