Italia, si qualifica a Euro 2024 se: le combinazioni. Cosa succede se arriva 3ª

L'Italia vince, si aggiudica il primo di due match decisivi contro l'Ucraina per la corsa al secondo posto. La Nazionale azzurra può tirare un sospiro di sollievo ma c'è ancora molto da fare: agguanta l'Ucraina in classifica e ha dalla sua il vantaggio di dover giocare una gara in più da qui alla fine del girone.

A quota 7 con Azzurri e ucraini c'è anche la Macedonia, vittoriosa contro Malta, ma con lo stesso svantaggio; ha già giocato 5 gare contro le 4 dell'Italia. L'Italia avrà dunque un'occasione in più per fare punti e staccare le rivali per il secondo posto che qualifica a Euro 2024. In caso di arrivo a pari punti conteranno gli scontri diretti, motivo per cui all'ultima (20 novembre), quando si ritroveranno Ucraina e Italia, a Spalletti potrebbe bastare un pareggio.

Italia, il calendario da qui a novembre

Il prossimo 14 ottobre in campo Italia-Malta (a Bari) e Ucraina-Macedonia, mentre tre giorni più tardi gli Azzurri saranno attesi dalla difficile trasferta a Wembley contro l'Inghilterra (che, anche se vicina alla qualificazione, ha tutto l'interesse a conquistare i tre punti per garantirsi un posto tra le teste di serie al sorteggio: toccherà alle cinque migliori prime e alla Germania padrona di casa). Contestualmente al match di Londra, l'Ucraina sarà di scena a Malta. Le nazionali tornano a novembre, con l'Italia che sfiderà prima la Macedonia a Roma (il 17) e infine l'Ucraina fuori casa (in campo neutro, il 20). La nazionale allenata da Rebrov ha dalla sua il vantaggio di aver già sfidato due volte l'Inghilterra, rivale più ostico del girone, riuscendo a portar via un punto. Se l'Italia dovesse battere Malta e Macedonia arriverebbe allo scontro diretto con l'Ucraina a pari punti (a patto che Zinchenko e compagni riescano a fare 6 punti con Malta e Macedonia: perdessero punti per strada, il cammino azzurro verso Euro 2024 si semplificherebbe).