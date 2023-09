Spalletti tiene fuori Immobile: il capitano dell'Italia è Donnarumma

Gigio Donnarumma sarà il capitano azzurro a San Siro contro l'Ucraina. Con Immobile in panchina, la fascia al braccio va al portiere, confermato titolare ieri da Spalletti dopo le critiche per il gol preso a Skopje .

Italia-Ucraina, Donnarumma capitano e fischiato

Il momento di silenzio prima della gara per omaggiare le vittime del terremoto in Marocco sarà esteso anche alle vittime dell'alluvione in Libia. Inoltre, per Donnarumma, il pubblico di San Siro ha riservato diversi fischi prima della partita. All'ingresso della squadra azzurra per il riscaldamento, lo speaker ha annunciato il nome dell'ex portiere del Milan scelto da Spalletti come capitano al posto di Immobile. Dagli spalti è partito qualche fischio rivolto proprio all'ex rossonero.