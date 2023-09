Spalletti: "Italia, 20 giorni di pressione totale". E sui fischi a Donnarumma...

Spalletti sui fischi a Donnarumma

"I fischi a Donnarumma? Ne abbiamo parlato anche in riunione, i giocatori devono essere consapevoli. Vedendo un ragazzo di talento che a volte ne fa un uso improprio bisogna fare attenzione e avere rispetto, perché se no la gente poi ce l'ha la voglia di aspettarti al varco. Dobbiamo accettarlo perché siamo privilegiati e se ci fischiano vuol dire che non ci siamo meritati gli applausi". Queste le parole del ct azzurro in conferenza stampa la vittoria contro l'Ucraina a San Siro. "In questi casi si sta zitti. E non mi sta bene chi reagisce poi sui social", aggiunge Spalletti.