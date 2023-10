Marcolini sul caso scommesse: "Duro colpo, ma l'Italia saprà reagire"

L' Italia di Spalletti tornerà in campo contro Malta . Dopo i problemi extra campo a causa del caso scommesse, dal ritiro degli azzurri sono tornati a casa Zaniolo e Tonali. L'allenatore ha perso anche altri giocatori per infortunio, come Chiesa . Tante piccole defezioni che potrebbero dare una chance alla nazionale di Marcolini , anche se sulla carta la sfida valida per la qualificazione all'Europeo è impari. Il ct l'ha presentata in conferenza stampa.

Italia-Malta, le dichiarazioni di Marcolini

Queste le dichiarazioni di Marcolini in vista del match con l'Italia: "Ci presentiamo a questa partita con qualche assenza importante: Borg è squalificato e purtroppo si sono aggiunti gli infortuni di Tema e di Jones, ne siamo molto dispiaciuti. Siamo costantemente in contatto con i loro club per capire come e quanto le loro condizioni potranno migliorare, ma purtroppo non potranno essere della partita. È una gara difficile, in un girone difficilissimo, contro una nazionale forte. Dispiace non aver ancora fatto un punto, però bisogna anche avere l'onestà di capire contro chi si gioca. Abbiamo vinto contro Lussemburgo e Gibilterra: questo ci ha fatto piacere, ci piacerebbe conquistare almeno un punto in questo gruppo". Il match si disputerà al San Nicola e Marcolini lo conosce bene: "Il destino a volte regala fantastiche possibilità, come giocare contro la mia nazionale e di poterlo fare qui a Bari dove ho passato quattro anni. Questa città mi ha aiutato tantissimo a livello personale e professionale, le devo tanto e ho lasciato tanti amici. Domani sarà una delle più grandi emozioni della mia carriera. Rivedere lo stadio pieno sarà fantastico".

Poi un'analisi sulla squadra: "In tutte le partite del girone abbiamo cercato di rendere la vita difficile agli avversari e le sconfitte sono state tutte onorevoli. Credo siano emozioni che fanno bene al nostro lavoro, fanno parte della maturazione di ogni giocatore; domani dovremo stare attenti alla pressione di 57 mila persone, ma i ragazzi risponderanno presente. Come è cambiata Malta dal mio arrivo? In tutte le mie avventure dò anima e corpo, sono da otto mesi qui e ho capito un po' l'ambiente. Stiamo accumulando esperienze che dovremo utilizzare per il nostro grande obiettivo dell'anno prossimo, cioè centrare la promozione in Nations League". Poi su l'arrivo Spalletti e il caso scommesse...