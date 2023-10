Italia a Euro 2024 se: gli scenari tra chance di 1° posto e opzione spareggi

L'Italia vince e convince contro Malta. Il 4-0 nella partita di Bari porta gli azzurri al secondo posto in classifica. L'Inghilterra conduce il gruppo C con 13 punti, seguono Italia e Ucraina a quota 10 ma gli azzurri hanno una partita in più da giocare.

LA CLASSIFICA DEL GRUPPO C

Mancano tre giornate alla fine delle qualificazioni e la squadra di Luciano Spalletti (così come l'Inghilterra) dovrà scendere in campo ancora tre volte: martedì sera a Wembley contro l'Inghilterra, venerdì 17 novembre a Roma contro la Macedonia e infine lunedì 20 novembre a Leverkusen contro l'Ucraina. La nazionale guidata da Rebrov ha sconfitto la Macedonia sia all'andata che al ritorno e gli restano due gare da giocare: in trasferta contro Malta martedì prossimo per incrementare il bottino e quella contro gli Azzurri all'ultima. In virtù della vittoria ottenuta a Milano contro l'Ucraina, all'Italia potrebbe bastare un pari all'ultima in caso di arrivo a pari punti: gli scontri diretti a favore qualificherebbero gli azzurri in Germania.

Italia, le chance per il primo posto

Una vittoria a Wembley contro l'Inghilterra rilancerebbe le chance azzurre di chiudere il girone al primo posto: un successo con due gol di scarto darebbe a Donnarumma e compagni (sconfitti 2-1 a Napoli dagli inglesi il 23 marzo scorso) il vantaggio degli scontri diretti a suo favore, eventualità che in caso di arrivo a pari punti consentirebbe all'Italia di passare da prima. In caso di successo con un solo gol di scarto - e arrivo a pari punti al primo posto - si dovrebbe guardare alla differenza reti generale. Una mancata vittoria a Londra non pregiudicherebbe le chance azzurre di passare da seconda: sarà necessario però sconfiggere la Macedonia a Bari.