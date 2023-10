Scamacca illude l'Italia poi Bellingham illumina e trascina l'Inghilterra

Un marziano a Wembley. È Jude Bellingham , che conferma per l'ennesima volta in questa stagione di avere tutto per diventare il prossimo fenomeno del calcio mondiale. Troppo forte il trequartista del Real Madrid, onnipresente e decisivo nelle azioni dei primi due gol inglesi, per un'Italia che comunque non sfigura e che con qualche sbavatura difensiva in meno avrebbe potuto portare via dei punti da Londra.

Avanti con Scamacca al 15', gli azzurri giocano un buonissimo primo tempo ma vengono puniti per un errore difensivo che porta al fallo da rigore di Di Lorenzo su Bellingham. Nella ripresa l'Italia viene punita in contropiede, quando sembrava aver accerchiato gli avversari: da una ripartenza condotta magistralmente da Bellingham, nasce il gol di Rashford. Il terzo gol di Kane ha origine da due duelli individuali persi, prima da Bastoni e poi da Scalvini. Gli inglesi si qualificano per Euro 2024.

Inghilterra-Italia, l'avvio e il gol di Scamacca

Southgate sceglie Phillips e Rice per proteggere le spalle a Bellingham, schierato nel ruolo di trequartista, con Rashford e Foden ai suoi lati in appoggio a Kane. L'Inghilterra parte forte e sul suo giro palla l'Italia fa fatica a uscire in pressing: quando Rice si abbassa per impostare in posizione di terzino sinistro, Berardi resta a metà strada tra il centrocampista dell'Arsenal e Trippier che avanza sulla fascia sinistra. Al 12' una punizione di Rashford esce di poco, ma piano piano l'Italia aumenta la qualità del suo fraseggio e al 15' sfonda. Il palleggio azzurro in costruzione bassa sul lato sinistro (l'asse Udogie-El Shaarawy funziona molto bene) ed elude la pressione rivale: la palla si sposta a destra, combinazione tra Berardi e Di Lorenzo, cross teso basso del terzino del Napoli e gol di Scamacca. L'attaccante dell'Atalanta potrebbe raddoppiare al 23', quando un suo tiro di sinistro esce alla destra di Pickford.