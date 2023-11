Italia, torna la Juve: cinque in Nazionale con Spalletti, c'è Cambiaso

FIRENZE - Ultimi due impegni nel girone di qualificazione a Euro2024 per la Nazionale, che venerdì 17 novembre affronterà la Macedonia del Nord allo Stadio Olimpico di Roma per poi vedersela lunedì 20 novembre alla BayArena di Leverkusen con l'Ucraina, ancora costretta a giocare fuori dai propri confini a causa della guerra. In palio il secondo posto del Gruppo C, che vale l'accesso diretto al Campionato Europeo di Germania 2024. Gli azzurri sono artefici del proprio destino: vincendo con la Macedonia del Nord potrebbero accontentarsi di un pareggio con l'Ucraina per raggiungere il secondo posto in virtù del maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti. Un pareggio o una sconfitta con la Nord Macedonia obbligherebbero invece l'Italia a vincere l'ultimo match con l'Ucraina.